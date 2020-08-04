شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: لن يسمح بدخول أي شخص حمامات السباحة بالنادي بدون كمامات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة لأعضاء النادي عبر المذياع الداخلي للنادي حيث أكد أنه لن يسمح بدخول أي شخص حمامات السباحة بالنادي بدون كمامات حفاظا على صحه الأعضاء و أضاف منصور أنه المسئول عن صحه جميع الأعضاء موضحا أنه تم فتح حمامات السباحه للأعضاء على مسئوليته.

كما أشار رئيس الزمالك إلى أن كورونا لم تنته ولا تزال موجوده ولابد من الحفاظ على أنفسنا ، أوضح مرتضى منصور أن افتتاح المسجد الجديد سيكون الجمعة القادم بإجراءات احترازية وكذلك فتح صاله الجودو والكاراتيه وصاله حسن حلمي.

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وأختتم منصور بأن الجيمانيزيوم الخاص بالسيدات سيتم أفتتاحه بعد أسبوع ، وقام المستشار مرتضى منصور بجولة داخل النادي تفقد فيها المنشآت الجديدة.

فى سياق أخر دخل فريق الزمالك بقياده الفرنسى باتريس كارتيرون فى معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة برج العرب بالإسكندرية اعتبارًا من السبت الماضى وذلك حتى عودة بطولة الدورى الممتاز وخوض مواجهة المصرى بعد غد الخميس ، علي ان يواجه الاتحاد السكندرى، يوم 10 من شهر أغسطس الجارى، واكتفى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بالمباريات الودية الخميس التى خاضها الفريق خلال معسكرى برج العرب الأول والثانى حتى الآن استعدادًا لاستئناف المباريات الرسمية وأولها الدورى الممتاز.

فيما تقرر عودة الثنائي المغربي أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم إلي القاهرة غداً الأربعاء قادمين من بلادهما ، من أجل الانضمام لتدريبات فريق الزمالك استعدادا للدوري ومباريات دوري ابطال افريقيا، حيث غاب الثنائي عن تدريبات الزمالك منذ عودة النشاط لتواجدهما في المغرب بسبب انتشار فيروس كورونا، شهدت الفترة الأخيرة تأجيل وصول الثنائى المغربى إلى القاهرة بسبب عدم اكتمال اجراءات العودة ، حيث نجح أمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة في إنهاء كافة الإجراءات لوصول الثنائي إلي مصر غداً .