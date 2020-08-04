إصابة جديدة فى الأهلي تصدم فايلر قبل مباراة إنبي

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جدة - عمرو شويل اصابة جديدة تضرب صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قبل مباراته الهامة المقبلة أمام انبي في الدوري المصري الممتاز.
أصيب أيمن أشرف مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال تدريبات الفريق الجماعية اليوم الثلاثاء.
وتسببت إصابة اللاعب في حالة من الهلع داخل الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر خاصة في ظل الإصابة التي يعاني منها خط الدفاع المتمثلة في سعد الدين سمير وياسر إبراهيم بالإضافة الى عودة رامي ربيعة مؤخراً من الإصابة التي لحقت به.
وأكد أيمن أشرف معاناته الشديدة من إصابة الكاحل في نهاية المران والتي عانى منها رامي ربيعة والتي تسببت في غيابه عن التدريبات لأكثر من أسبوع.
ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي بقيادة الدكتور خالد محمود مدة غياب اللاعب عن التدريبات الجماعية خلال الساعات المقبلة ومدى قدرته في التواجد داخل صفوف الفريق في المعسكر المقبل الخاص بمباراة انبي من عدمه.
ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي اللاعبين راحة من التدريبات غدا الأربعاء، على أن يستأنف الفريق مرانه مساء الخميس المقبل.
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري، التي تقام مساء الأحد المقبل، وخاض الفريق مرانا قويا اليوم اشتمل على جانب بدني وخططي وتقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش».
ويخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني لمسحة طبية ظهر الجمعة المقبل عقب نهاية المران الصباحي، وذلك ضمن البروتوكول الذي أعلنته وزارة الشباب والرياضة، والذي يؤكد إجراء مسحات طبية لفرق الدوري قبل المباريات الرسمية.
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