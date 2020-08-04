شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لن نسمح بدخول حمامات السباحة بدون كمامات.. وكورونا لم يختفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة لأعضاء النادي عبر المذياع الداخلي للنادي حيث أكد أنه لن يسمح بدخول أي شخص حمامات السباحة بالنادي بدون كمامات حفاظا على صحه الأعضاء ، مضيفا أنه المسئول عن صحه جميع الأعضاء بعد أن قرر فتح حمامات السباحة للأعضاء على مسئوليته، مشيرا إلى أن فيروس كورونا لم ينتهى ولا يزال موجود ولابد من الحفاظ على أنفسنا.

وأوضح مرتضى منصور أن افتتاح المسجد الجديد سيكون الجمعة القادم بإجراءات احترازية وكذلك فتح صاله الجودو والكاراتيه وصاله حسن حلمي، متابعا،أن الجيمانيزيوم الخاص بالسيدات سيتم أفتتاحه بعد أسبوع .

فى سياق أخر دخل فريق الزمالك بقياده الفرنسى باتريس كارتيرون فى معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة برج العرب بالإسكندرية اعتبارًا من السبت الماضى وذلك حتى عودة بطولة الدورى الممتاز وخوض مواجهة المصرى بعد غد الخميس ، علي ان يواجه الاتحاد السكندرى، يوم 10 من شهر أغسطس الجارى، واكتفى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بالمباريات الودية الخميس التى خاضها الفريق خلال معسكرى برج العرب الأول والثانى حتى الآن استعدادًا لاستئناف المباريات الرسمية وأولها الدورى الممتاز.

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