شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: افتتاح مسجد طبيب الغلابة الجمعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة لأعضاء النادي عبر المذياع الداخلي للنادي، مطالبهم بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس نادي الزمالك، أنه لن يسمح بدخول أي شخص حمامات السباحة بدون كمامات حفاظا على صحه الأعضاء، مؤكدًا أنه المسئول عن صحه جميع الأعضا، وفتح حمامات السباحه للأعضاء على مسئوليته.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن كورونا لم تنته ولا تزال موجوده ولابد من الحفاظ على أنفسنا.

وأوضح مرتضى منصور أن افتتاح المسجد الجديد سيكون الجمعة القادم بإجراءات احترازية وكذلك فتح صاله الجودو والكاراتيه وصاله حسن حلمي.

واختتم منصور بأن الجيمانيزيوم الخاص بالسيدات سيتم افتتاحه بعد أسبوع. وقام المستشار مرتضى منصور بجولة داخل النادي تفقد فيها المنشآت الجديدة.وجه

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