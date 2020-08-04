شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الزمالك تستأنف تدريبتها اليوم بالجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول لكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك بقيادة ايهاب محمد علي المدير الفني تدريباته اليوم الثلاثاء بمركز شباب الجزيرة. وخضع الفريق لعمل قياسات بدنية للوقوف على مستوى اللياقة قبل خوض التدريبات والتأكد من جدوى البرنامج التدريبي الذي تم وضعه للفريق خلال الأيام الماضية . وبدأ الفريق تدريباته بالجري حول الملعب ثم بعض التدريبات التأهيلية واستكمالها بالكرة والتسديدات. وخاض الفريق تدريباته وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لتفادي إصابة أي فرد من المنظومة بفيروس كورونا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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