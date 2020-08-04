شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تفرض 33 مسحة كورونا لكل فريق قبل مباريات الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اجراء مسحات لثلاثة وثلاثين فردًا من كل فريق قبل كل مباراة ب٤٨ ساعة بواقع ٢٥ لاعبا و٨ من أفراد الجهاز الفني والطبي والإداري، وهو ما يعطي الفرصة لجميع الأندية لإخضاع أكبر عدد ممكن من اللاعبين للمسحة قبل كل مباراة تحسباً لظهور حالات ايجابية في التحاليل وبذلك يكون لدى الاندية فرصة لاستبدال اللاعبين المُصابين إن وجدوا، علما أنه لن يتم السماح نهائياً لأي لاعب لم يجر المسحة الطبية بواسطة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم بالتواجد في قائمة اللقاء او في منطقة المسابقات (غرف خلع اللاعبين، ممر اللاعبين، ارض الملعب) حفاظاَ على سلامة جميع افراد المنظومة.

ويتابع اتحاد الكرة عن كثب حالات الاصابة في كل فريق ومتابعة الموقف بشكل كامل وحالة المصابين من الإنتاج الحربي