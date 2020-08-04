شكرا لقرائتكم خبر عن المسابقات: تأجيل مباراة الإنتاج ونادي مصر لن يؤثر على مواعيد مباريات الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد، إن حالة تأجيل مباراة الإنتاج الحربي أمام نادي مصر، تعد حالة استثنائية بعد وصول عدد الإصابات به إلى ١٩ فردًا ، ما بين لاعبين وفنيين واداريين.

وأوضح الزناتي في تصريحات رسمية لموقع الاتحاد: «الإصابات حدثت قبل استئناف المسابقة بحوالي ثلاثة أسابيع، فجاء تأثيرها على مباراة وحيدة، بعكس وقوع الحالة لا قدر الله أثناء المسابقة ستؤثر حتما على عدد أكبر من المباريات».

وأضاف الزناتي أن تأجيل مباراة الإنتاج ونادي مصر لن يؤثر على مواعيد باقي المباريات وانتظام المسابقة، حيث أن الفريقين لا يرتبطان ببطولات أخرى ، فضلا عن خروج الإنتاج من كأس مصر، بينما لن يلعب نادي مصر مباراته في دور الثمانية قبل أن تقام مباراة الزمالك وسموحة في دور ال 16، مما يسهل إيجاد موعد بديل للمباراة المؤجلة، الذي تم تحديده بالفعل وسيتم الإعلان عنه ضمن الإعلان عن جدول المباريات المُتبقية من عمر المسابقة.

وتابع الزناتي: «حالة نادي الإنتاج الحربي لا يجب أن يُبنى عليها في أية حالات قد تحدُث مستقبلاً نظراً لأنها حالة مُتفردة ولها ظروفها الخاصة وجرى التعامل معها في هذا الإطار».

واختتم: «الاتحاد المصري فضَّل عدم التسرع في اتخاذ قرار التأجيل الا بعد دراسة الموقف بشكل كامل ومتابعة حالة اللاعبين المصابين من الإنتاج الحربي لتحديد إمكانية إقامة اللقاء من عدمها».

Advertisements