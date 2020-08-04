شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يواصل السيطرة على ألقاب «الكالتشيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسدل الستار على منافسات الدورى الإيطالى، حيث واصل يوفنتوس هيمنته على اللقب وتوج به للمرة التاسعة على التوالى.

وحسم البيانكونيزى لقب الإسكوديتو قبل نهاية المسابقة بجولتين، بفارق نقطة واحدة فقط عن إنتر ميلان، بعدما تعرض لخسارتين متتاليتين أمام كاليارى وروما فى مباراتى تحصيل حاصل.

شهدت الجولات الأولى من المسابقة صراعا قويا ومنافسة حقيقية من إنتر ميلان ليوفنتوس، بعدما تمكن النيراتزورى من تصدر الجدول أكثر من مرة، قبل أن يستعيد اليوفى الصدارة فى الجولة الـ19 مستغلًا سقوط الإنتر بتعادله مع أتالانتا.

ومع شخصية البطل التى اكتسبها يوفنتوس على مدار السنوات الأخيرة ورغبته فى كتابة تاريخ بفوزه باللقب التاسع على التوالى، لم ينجح أى فريق فى التغلب عليه رغم وجود منافسة قوية من 3 أندية إنتر ولاتسيو وأتالانتا قبل أن يسقط هذا الثلاثى ويتراجع ويمنح يوفنتوس اللقب بكل سهولة.

وانتهت المسابقة بدخول الرباعى يوفنتوس، وإنتر ميلان، وأتالانتا، ولاتسيو إلى مسابقة دورى أبطال أوروبا، واحتل روما وميلان المركزين الخامس والسادس على الترتيب، ليتأهل الثنائى للدورى الأوروبى.. إلا أن ميلان سيخوض مرحلة التصفيات، ويرجع ذلك إلى تأهل نابولى أيضًا لدور المجموعات بالرغم من حصده المركز السابع بالجدول، لأنه فاز بلقب كأس إيطاليا على حساب اليوفى.

هبط كل من سبال وبريشيا وليتشى إلى الدرجة الثانية وكان الصراع على أشده فى الجولة الأخيرة، فسبال وبريشيا هبطا قبل نهاية المسابقة بعدة أسابيع، إلا أن ليتشى كانت أمامه فرصة فى الجولة الأخيرة، حيث احتاج لخسارة جنوى مع تحقيقه للفوز، إلا أن الأمور لم تسر كما أراد بعدما تعرض للهزيمة أمام بارما بنتيجة (3- 4)، بينما فاز جنوى على هيلاس فيرونا (3-٠)

فيما تمكن شيرو إيموبيلى، مهاجم لاتسيو، من تتويج نفسه هدافا للكالتشيو وللدوريات الكبرى هذا الموسم، بعدما سجل 36 هدفًا.

وشهد سباق الهدافين صراعا قويا بين إيموبيلى وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، إلا أن الدون استسلم أمام رغبة إيموبيلى بعدما توقف البرتغالى عند 31 هدفًا، وجاء روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان فى المركز الثالث برصيد 23 هدفًا.

يعد البلجيكى لوكاكو هو أفضل صفقة هذا الموسم بالكالتشيو، بعدما انضم للإنتر فى الصيف الماضى قادمًا من مانشستر يونايتد. فرغم الانتقادات التى تعرض لها إلا أنه تمكن من إثبات نفسه بسرعة فى الدورى الإيطالى، بعدما ظهر منسجمًا بشكل كبير مع الفريق، حيث تمكن من تسجيل 23 هدفا وصنع هدفين فى 36 مباراة لعبها مع الإنتر هذا الموسم بالكالتشيو، ما ساهم فى تواجد الفريق بالمركز الثانى.

Advertisements

يأتى نيكولو زانيولو، لاعب وسط روما، على رأس المواهب البازغة هذا الموسم، فظهر بأداء مميز رغم الإصابة التى تعرض لها فى يناير الماضى بالرباط الصليبى.

كما تألق موسى بارو صاحب الـ21 عامًا، فبعد نصف موسم باهت مع أتالانتا لم يشارك فيه بصفة أساسية، انتقل بارو فى فترة الانتقالات الشتوية إلى بولونيا ليثبت نفسه بالشكل الأمثل، بعدما تمكن من تسجيل 9 أهداف.

ربما لن يُمنح فريق لقب الحصان الأسود هذا الموسم، إلا أن اللقب يذهب إلى ستيفانو بيولى المدير الفنى لميلان، الذى تمكن من قيادة الروسونيرى بنجاح نحو التواجد بالمراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

فبعد بداية موسم ضعيفة مع ماركو جيامباولو، تولى بيولى المسؤولية وتذبذب فى البداية، إلا أنه بعد استئناف مسابقة الدورى بعد جائحة كورونا ظهر ميلان بشكل مغاير تمامًا. فبعد عودة النشاط، لعب ميلان 12 مباراة، حقق الفوز فى 9 مباريات بينما تعادل فى 3 ولم يخسر الروسونيرى مطلقًا، بل حقق انتصارات على لاتسيو ويوفنتوس المنافسين على اللقب، بالإضافة إلى روما ضمن سلسلته المميزة.