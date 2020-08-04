شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: مفاوضات ضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد وصلت مرحلة متقدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، إن المفاوضات مع هدرسفيلد تاون الإنجليزي بشأن شراء رمضان صبحي، وصلت لمراحل متقدمة.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات نقلها موقع الأهلي الرسمي: «التفاوض مع هدرسفيلد بخصوص شراء رمضان صبحي بشكل نهائي وصلت إلى مراحل متقدمة، وذلك بعد العرض الذي تقدم به الأهلي مؤخرا للنادي الإنجليزي، وسوف تشهد الأيام القليلة المقبلة حسم كل هذه الأمور».

وتابع عبد الحفيظ: «لم يتم حسم موقف مشاركة رمضان صبحي أمام إنبي حتى الآن، وموقفه سيتحدد بعد التأكد من قانونية مشاركته في اللقاء خاصة وأن إعارته انتهت في 30 يونيو الماضي».

وأتم تصريحاته «الأهلي اتخذ عدة إجراءات في هذا الشأن لوضع النقاط فوق الحروف».

وانضم رمضان صبحي للأهلي قبل عام ونصف على سبيل الإعارة قادما من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

ويواصل الأهلي الاستعداد لمواجهة إنبي يوم 9 أغسطس الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 للدوري.

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