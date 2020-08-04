شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفيسكي: كلوب أفضل من جورديولا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال البولندي روبرت ليفاندوفيسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني، يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أفضل من جورديولا.

ولعب ليفاندوفيسكي، تحت قيادة الثنائي (كلوب وجوارديولا) حينما كان الألماني مدربًا لبوروسيا دورتموند، وبعدما انتقل اللاعب البولندي إلى بايرن ميونخ تدرب أيضًا تحت قيادة جوارديولا.

وأضاف مهاجم بايرن ميونخ في تصريحات لصحيفة ESPN :«أعتقد كلوب الأفضل بالنسبة لي، ويأتي بعده بيب جوارديولا..كلوب له وجهان، يمكنك أن ترى وجه للأب وفي نفس الوقت وجه المدير الفني».

ولعب ليفاندوفيسكي تحت قيادة كلوب في 186 مباراة سجل 102 هدفًا وصنع 42 تمريرة ناجحة، بينما لعب تحت قيادة جوارديولا 100 مباراة سجل 67 هدفًا وصنع 19 تمريرة ناجحة.