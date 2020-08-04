شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا ساحر الأرسنال يضع «المدفعجية» على طريق البطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال 3 لاعبين يرغب فى التعاقد معهم هذا الصيف، فى محاولة لوضع بصمته على القائمة التى ورثها من المدرب السابق للمدفعجية أوناى إيمرى.

ويرغب مدرب أرسنال فى إضافة عنصر الخبرة إلى الفريق والاعتماد على طريقة لعب 4-3-3 الموسم المقبل، وبحسب صحيفة «ذا تايمز»، يستهدف الإسبانى التعاقد مع الثلاثى فيليب كوتينيو وتوماس بارتى وويليان.

وبإمكان أرسنال التعاقد مع كوتينيو من صفوف برشلونة على سبيل الإعارة فى ظل رغبة البارسا فى التخلص من خدمات النجم البرازيلى المعار لصفوف بايرن ميونخ.

أما بارتى فسيحجز مكانه فى وسط ميدان المدفعجية على حساب ماتيو جوندوزى الذى خرج من حسابات أرتيتا بسبب سلوكه.

وبالنسبة لويليان فينتهى تعاقده مع تشيلسى عقب مباراة الإياب أمام بايرن ميونخ فى دورى أبطال أوروبا يوم السبت المقبل، وفى حال لم يجدد للبلوز، فسيدخل أرسنال على خط المفاوضات معه.

كما يرغب أرتيتا فى تجديد عقد نجمه بيير إيميريك أوباميانج بتوفير عقد جديد سيحصل بموجبه على 250 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا، فى الوقت الذى يحصل فيه حاليًا على 180 ألف جنيه إسترلينى وينتهى عقده الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة «ديلى ميل»، يريد أرسنال أيضًا التخلص من 9 لاعبين لتوفير الأموال اللازمة للتعاقد مع لاعبين جدد، ومن بين تلك الأسماء سوكراتيس وجوندوزى ولوكاس توريرا وهنريك مختاريان وسياد كولاسيناك وشكودان موستافى وروب هولدنج.

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كما يمكن أن يصل الأمر لبيع ألكسندر لاكازيت أو هيكتور بيليرين فى حال حصل النادى على عرض جيد لأى منهما.

كما يتطلع أرسنال أيضًا لبيع مسعود أوزيل الذى يتقاضى 350 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا، إلا أن الأمل يبدو ضعيفًا بعدما أكد وكيل أعماله أن النجم الألمانى سيبقى مع المدفعجية فى موسمه الأخير من عقده الحالى.