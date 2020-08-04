شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تحاصر تشيلسى قبل مواجهة بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات فرانك لامبارد، مدرب تشيلسى، فى ورطة حقيقية قبل مواجهة بايرن ميونخ على ملعب أليانز أرينا، السبت المقبل، فى إياب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

الفريق اللندنى يدخل المباراة بآمال شبه معدومة فى التأهل، نظرًا لخسارته ذهابًا على ملعبه بثلاثية نظيفة.

وبحسب شبكة «سكاى سبورت ألمانيا»، فإن البلوز سيواجهون بايرن بـ6 غيابات محتملة، لا سيما بعد الضربات التى تلقاها الفريق خلال مواجهة آرسنال فى نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى هذا الأسبوع.

وشهدت المباراة خسارة تشيلسى (1-2)، فضلًا عن تلقيه ضربات موجعة بإصابة الثنائى سيزار أزبلكويتا وبيدرو رودريجيز، بالإضافة إلى الأمريكى كريستيان بوليسيتش.

وأصبح من المتوقع غياب هذا الثلاثى عن المباراة المرتقبة، لينضم إلى البرازيلى ويليان دا سيلفا، الذى عاودته آلام الإصابة التى أبعدته عن مواجهة وولفرهامبتون فى ختام منافسات البريميرليج.

وبذلك قد يبلغ عدد الغائبين عن مواجهة الفريق البافارى 6 لاعبين، نظرًا لإيقاف ماركوس ألونسو بسبب طرده، وكذلك جورجينيو، لتراكم البطاقات.

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وسيضطر لامبارد إلى إجراء تغييرات عديدة على تشكيلة تشيلسى فى مباراته المقبلة بدورى الأبطال، مما يضعف حظوظه فى تجاوز عقبة بايرن ميونخ.