مايكون خارج قائمة النصر للهلال

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كما تنفس فيتوريا الصعداء باكتمال جاهزية المدافع عبدالله مادو وتقديمه عطاءات مميزة في التدريبات الأخيرة.
وطالب فيتوريا لاعبيه خلال اجتماعه بهم، استغلال الفرص وإظهار الانضباطية الكاملة وتطبيق المهام الجديدة من خلال توزيع الضغط على الخصم وتعطيل عملية بناء الهلال هجماته من خط الدفاع خصوصا من المدافع الكوري جانغ هيون سو.
وأفادت المصادر بأن فيتوريا تعمد خلال المباريات الودية التي خاضها أخيرا، إشراك اللاعب خالد الغنام كورقة رابحة يعول عليها الكثير في استثمار المساحات والاستفادة من الجانب اللياقي بالاستحواذ على منتصف الملعب بوجود عبدالعزيز الجبرين في فترات المباراة.
من جانب آخر سلمت إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت اللاعبين مكافأة الفوز بكأس السوبر بواقع 100 ألف ريال لكل لاعب، واعدة إياهم أيضا بمكافآت مضاعفة في حال الفوز على الهلال والمحافظة على لقب الدوري بعد تلقيها ضمانات شرفية بدعم الفريق ماديا.
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