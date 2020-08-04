شكرا لقرائتكم خبر مايكون خارج قائمة النصر للهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، قيادة المدافع عمر هوساوي لخط الدفاع وإلى جانبه اللاعب عبدالإله العمري في مباراة الديربي اليوم أمام الهلال في الجولة الـ23 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد أن حالت الإجراءات الوقائية دون مشاركة المدافع البرازيلي مايكون بيريرا في المناورات الأخيرة وانخراطه مع معسكر الفريق قبل الديربي بعد إنهاء معضلته مع ناديه التركي غلطة سراي وتجديد عقده مع النصر لمدة عام، الأمر الذي جعل فيتوريا يقرر الاستغناء عن خدماته أمام الهلال.

كما تنفس فيتوريا الصعداء باكتمال جاهزية المدافع عبدالله مادو وتقديمه عطاءات مميزة في التدريبات الأخيرة.

وطالب فيتوريا لاعبيه خلال اجتماعه بهم، استغلال الفرص وإظهار الانضباطية الكاملة وتطبيق المهام الجديدة من خلال توزيع الضغط على الخصم وتعطيل عملية بناء الهلال هجماته من خط الدفاع خصوصا من المدافع الكوري جانغ هيون سو.

وأفادت المصادر بأن فيتوريا تعمد خلال المباريات الودية التي خاضها أخيرا، إشراك اللاعب خالد الغنام كورقة رابحة يعول عليها الكثير في استثمار المساحات والاستفادة من الجانب اللياقي بالاستحواذ على منتصف الملعب بوجود عبدالعزيز الجبرين في فترات المباراة.

من جانب آخر سلمت إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت اللاعبين مكافأة الفوز بكأس السوبر بواقع 100 ألف ريال لكل لاعب، واعدة إياهم أيضا بمكافآت مضاعفة في حال الفوز على الهلال والمحافظة على لقب الدوري بعد تلقيها ضمانات شرفية بدعم الفريق ماديا.