بين حمدالله وقوميز.. صراع خاص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنافس آخر يشهده ديربي الرياض وقمة الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بين النصر والهلال اليوم، يجمع بين متصدر ترتيب هدافي الدوري، مهاجم النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله، ووصيفه مهاجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي قوميز. أرقامهما في الديربي يتصدر حمدالله قائمة الهدافين برصيد 18 هدفا

يحتل قوميز المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 14 هدفا

شارك حمدالله في 19 مباراة بدقائق لعب 1691 ومعدل تسجيل هدف في كل 94 دقيقة

لعب قوميز 21 مباراة بمجموع دقائق لعب 1448 ومعدل تسجيل هدف كل 103 دقائق

يملك حمدالله 4 أهداف في مرمى الهلال خلال 3 لقاءات

سجل قوميز هدفين في مرمى النصر خلال 3 مباريات

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