المنتخب السعودي للصالات يستعد للآسيوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقيم المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات اليوم معسكرا إعداديا بمدينة الدمام يستمر حتى 31 أغسطس الجاري، ضمن استعداداته للمشاركة في كأس آسيا لكرة قدم الصالات التي ستقام في تركمانستان نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم في جمهورية ليتوانيا 2021. وضمت قائمة اللاعبين التي أعلن عنها المدير الفني للمنتخب لويس فونسيكا 31 لاعبا.

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