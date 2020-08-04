من هو حكم الديربي؟

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حكم دولي معتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ 2014.

أدار 291 مباراة خلال مسيرته التحكيمية.

أشهر خلال المباريات التي أدارها 1075 بطاقة صفراء، و53 بطاقة حمراء، واحتسب 86 ركلة جزاء.

أدار نهائي كأس الرابطة الفرنسية 2015، ونهائي كأس فرنسا 2017، ونهائي كأس الأبطال الفرنسية 2020.

أدار نهائي كأس أوروبا للشباب تحت 21 عاما في 2017 التي توج بها منتخب ألمانيا بعد فوزه على إسبانيا 1-0. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الحكم الفرنسي الدولي بينوا باستيان لإدارة المواجهة الهامة بين الهلال والنصر اليوم في إطار الجولة الـ23 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فمن هو باستيان؟

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