شكرا لقرائتكم خبر فيتوريا عقدة رازفان في المواجهات المباشرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للمرة الرابعة، يلتقي المدير الفني للهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، بالمدير الفني للنصر، البرتغالي روي فيتوريا. وسبق أن التقيا مرات في دوري أبطال أورويا والدوري السعودي. وخلال المواجهات الثلاث الماضية لم يستطع مدرب الهلال التفوق على مدرب النصر، حيث فاز فيتوريا بنتيجة مباراتين، بينما انتهت المواجهة الثالثة بينهما بالتعادل. المواجهات الماضية بين المدربين التقيا عندما كان فيتوريا مدربا لبنفيكا البرتغالي، ورازفان مدربا لباوك أثينا اليوناني

تواجها ذهابا وإيابا لتحديد المتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2018 / 2019.

انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1، وفي الإياب فاز بنفيكا 4-1.

التقيا بالدور الأول للنسخة الحالية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وفاز النصر 2-1.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيتوريا عقدة رازفان في المواجهات المباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.