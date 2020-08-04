شكرا لقرائتكم خبر كورونا تبعد حكما إسبانيا عن الديربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مصادر لـ»مكة» أن الحكم الإسباني المثير للجدل في الملاعب الإسبانية، الفونسو الفاريزكان كان مرشحا لإدارة لقاء الهلال والنصر اليوم، إلا أنه استبعد بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، حيث أخضع لحجر صحي، للتأكد من حالته.

كان الفونسو الفاريزكان أوقف عن التحكيم موسم 2008 / 2009 لمدة 5 أسابيع بعد الأخطاء التي ارتكبها في مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري التي انتهت بفوز ريال مدريد 3-2 .

كما أخفق في تجاوز اختبارات (الكوبر) الخاصة بالحكام بعد 9 سنوات من إدارة هذا اللقاء، ليتم تحويله إلى العمل مساعدا بتقنية الفيدو المساعد (فار).

يشار إلى أن آخر مباراة قادها الفونسو كحكم ساحة كانت في 20 مايو 2018.