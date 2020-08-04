كورونا تبعد حكما إسبانيا عن الديربي

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كان الفونسو الفاريزكان أوقف عن التحكيم موسم 2008 / 2009 لمدة 5 أسابيع بعد الأخطاء التي ارتكبها في مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري التي انتهت بفوز ريال مدريد 3-2 .
كما أخفق في تجاوز اختبارات (الكوبر) الخاصة بالحكام بعد 9 سنوات من إدارة هذا اللقاء، ليتم تحويله إلى العمل مساعدا بتقنية الفيدو المساعد (فار).
يشار إلى أن آخر مباراة قادها الفونسو كحكم ساحة كانت في 20 مايو 2018.
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