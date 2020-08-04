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كورونا تبعد حكما إسبانيا عن الديربي

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- بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مصادر لـ»مكة» أن الحكم الإسباني المثير للجدل في الملاعب الإسبانية، الفونسو الفاريزكان كان مرشحا لإدارة لقاء الهلال والنصر اليوم، إلا أنه استبعد بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، حيث أخضع لحجر صحي، للتأكد من حالته.

كان الفونسو الفاريزكان أوقف عن التحكيم موسم 2008 / 2009 لمدة 5 أسابيع بعد الأخطاء التي ارتكبها في مباراة وأتلتيك بيلباو في الدوري التي انتهت بفوز ريال مدريد 3-2 .

كما أخفق في تجاوز اختبارات (الكوبر) الخاصة بالحكام بعد 9 سنوات من إدارة هذا اللقاء، ليتم تحويله إلى العمل مساعدا بتقنية الفيدو المساعد (فار).

يشار إلى أن آخر مباراة قادها الفونسو كحكم ساحة كانت في 20 مايو 2018.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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