شكرا لقرائتكم خبر عزل الحكام الأجانب يعيد المحليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استبدلت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم الحكام الأجانب الذين تمت تكلفتهم بإدارة مباريات أمس وبعض مباريات اليوم من الجولة الـ23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحكام محليين.

وأسندت اللجنة جميع إدارة مواجهات أمس الخمس لحكام محليين، بسبب خضوع الحكام الأجانب للعزل الصحي، فضلا عن أن هؤلاء الحكام الأجانب تم استقدامهم بناء على طلب من بعض الأندية فقط.

وسيخضع الحكام الأجانب وعددهم 20 حكما إلى مسحات طبية إضافية للتأكد من سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وكلفت لمباراة أبها والاتحاد طاقما تحكيميا بقيادة ماجد الشمراني للساحة، وعاونه كل من بدر الشمراني وعمر الجمل، وخالد صلوي حكما رابعا، وأحمد الرميخاني حكما للفيديو، ساعده إبراهيم الدخيل.

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وقاد مباراة الأهلي والحزم طاقم تكون من شكري الحنفوش للساحة، والمساعدين عبدالرحيم الشمري وياسر السلطان، وخالد الجهني حكما رابعا، ومحمد الهويش حكما للفيديو، ساعده سعد السبيعي.

وتولى تحكيم مواجهة الفتح والفيحاء تركي الخضير، ساعده محمد العبكري وخلف الشمري، والحكم الرابع محمد الحربي، وحكم الفيديو عبدالله الشهري، ساعده عبدالله الحربي.

وأدار مباراة الرائد وضمك، حكم الساحة خالد الطريس وساعده فهد العمري وفيصل القحطاني، وسلطان العكيري حكما رابعا، ومحمد السماعيل كحكم فيديو، ساعد محمد الشهري.

أما مباراة الفيصلي والتعاون فقادها فيصل البلوي وعاونه هشام الرفاعي وعيسى الخيبري، وسامي الجريس حكما رابعا، وممدوح الشهدان حكم فيديو، عاونه محمد وزي.