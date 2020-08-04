شكرا لقرائتكم فايلر يجري تقسيمة بين لاعبي الأهلي «تراي ماتش» بمشاركة حارسين خلال المران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة بين اللاعبين بطول الملعب «تراي ماتش»، بمشاركة حارسين، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي خاضه الفريق مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل مران الفريق اليوم على جانب بدني وخططي، ثم خاض الفريق تقسيمة قوية بطول الملعب للتحضير لمواجهة إنبي التي تقام مساء الأحد المقبل في منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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وشارك حمدي فتحي في مران الفريق البدني وتدريبات الكرة، كما شارك في التقسيمة بعد الاطمئنان على حالته وجاهزيته للمرحلة المقبلة،وخاض شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، رباعي حراسة المرمى بالفريق الأول للكرة بالنادي، مرانا منفردا تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس، استمر ما يقرب من ساعة.

واشتمل مران الرباعي على التصويب من زوايا ومسافات مختلفة في الملعب، مع التدريب على الكرات العرضية، وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة إنبي التي تقام يوم الأحد المقبل، وحرص ميشيل على الحديث مع الحراس أثناء المران للتأكيد على بعض التعليمات الفنية في التعامل مع المهاجمين، وعقب نهاية المران الفردي شارك حراس الفريق في تدريبات الكرة.