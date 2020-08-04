صاحب هدف الـ6 مليون دولار يقترب من الدوري المصري

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جدة - عمرو شويل اقترب التونسي محمد المثناني لاعب وسط النجم الساحلي السابق من الانتقال إلى الدوري المصري في الموسم الجديد، لاسيما وأن عقد اللاعب انتهى مع ناديه وتم توجيه الشكر له من قبل إدارة جوهرة الساحل.
ودخل ناديا الإسماعيلي والاتحاد السكندري في مفاوضات مكثفة مع المثناني ووكيل أعماله من أجل الظفر بخدماته، لاسيما أن التعاقد معه لن يكلفهما إلا قيمة عقد اللاعب فقد.
ولم يتخذ المثناني القرار النهائي بشأن تحديد وجهت القادمة سواء باللعب في الدوري المصري أو أي دوري آخر سواء البقاء في تونس او الانتقال لأحد الأندية الخليجية.
جدير بالذكر أن المثناني هو صاحب هدف فوز النجم الساحلي على الهلال السعودي في نهائي البطولة العربية بالنسخة الماضية، وهو ما ساهم في منح ناديه 6 ملايين دولار مكافأة التتويج باللقب العربي.
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