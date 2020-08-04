شكرا لقرائتكم قناة الأهلي تنفي عرض النصر السعودي لمحمود عبد المنعم كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد سمير مقدم برنامج "السادسة" المذاع عبر قناة الأهلي الفضائية عدم صحة الأنباء التي ترددت عن رغبة الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء.

وقال أحمد سمير أن النادي الأهلي ولاعبيه لديهم تركيز في المباريات المقبلة سواء بالدوري المصري الممتاز أو دوري أبطال افريقيا وأنه لا توجد نية لدى اللاعب في الرحيل عن صفوف الفريق للاحتراف الخارجي وتحديداً العرض السعودي الذي ترددت خلال الساعات الماضية.

وتابع أن كل ما تردد خلال الفترة الماضية بشأن رحيل اللاعب عن الأهلي غير صحيح بالمرة وأنه مستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وفجرت صحيفة "مكة"، مفاجأة من العيار الثقيل صباح اليوم الأحد، بإعلانها دخول نادي النصر، في مفاوضات جادة مع محمود كهربا، جناح النادي الأهلي الحالي، الاتحاد السابق.

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وكشفت الصحيفة، أن اللاعب سيعود بشكل مؤكد إلى الدوري السعودي للمحترفين مجددًا، بعد أن لعب فيه عامين، في الفترة من 2016 إلى 2018.

وكان كهربا شارك في 53 مباراة رسمية مع الاتحاد، سجل خلالها 24 هدفًا، وصنع 9 آخرين، وقاد الفريق للتتويج بثنائي كأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكدت مصادر لصحيفة «مكة» السعودية: أن محمود عبد المنعم «كهربا» سيعود إلى الدوري السعودي خلال الموسم المقبل، عبر بوابة النصر، حيث يتوقع أن يلحق بعبد الفتاح عسيري الذي يعد أحدث صفقات النادي العاصمي.

وأفصح أحمد يحيى وكيل أعمال اللاعب إلى المقربين منه، أن اللاعب يملك عرضا جادا من نادي عاصمي، تم إرجاؤه إلى بداية الموسم المقبل، حيث يرتبط بعقد رسمي مع الأهلي، ويواجه عقوبة الإيقاف المحلي في الوقت الحالي.