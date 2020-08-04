صلاح ريكو يقترب من الاتحاد السكندري

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جدة - عمرو شويل اقترب صلاح ريكو لاعب وسط المقاصة، من الانتقال إلى صفوف الاتحاد السكندي، بنهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر، خاصة أن عقده مع الفريق الفيومي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
وعلم "الخليج 365" أن أحد المسئولين في الاتحاد عقد جلسة مع ريكو لمطالبته بالتوقيع للنادي، وأغراه بمقدم مالي كبير.
يذكر أنه كان هناك بعض العروض المقدمة للاعب من أجل التعاقد معه، ولكن عرض الاتحاد هو الأقوى ماديا.
ريكو سبق له اللعب في اتحاد الشرطة والزمالك قبل الانتقال للمقاصة.
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