شكرا لقرائتكم الدوري الألماني ينتظر قرار السلطات للسماح بحضور الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت رابطة دوري الدرجتين الأولى والثانية الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء أنها استعدت للسماح بعودة الجماهير للملاعب الموسم المقبل، إذا منحت السلطات السياسية في البلاد الضوء الأخضر في وقت لاحق هذا الشهر.

وقال كريستيان زايفرت الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري إن إمكانية عودة الجماهير للملاعب تعتمد فقط على قرار القادة السياسيين. ومن المقرر أن يجتمع وزراء الصحة في الولايات الألمانية الأسبوع المقبل.

وينطلق الموسم الجديد للدوري الألماني في 18 سبتمبر المقبل.