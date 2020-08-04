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شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. حرس الحدود يتعادل مع الاتحاد السكندرى سلبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتهت المباراة الودية التي جمعت فريقى حرس الحدود و الاتحاد السكندرى بالتعادل السلبى و التي أقيمت علي 3 أشواط على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن استعدادات استئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وجاءت المباراة ضعيفة المستوى من قبل لاعبى الفريقين ومشاركة جميع اللاعبين وذلك للاطمئنان على الحالة البدنية قبل خوض المباريات الرسمية في بطولة الدورى الممتاز و كأس مصر .
ومن المنتظر أن يدخل الفريق معسكرا مغلق الخميس المقبل استعدادا لمباراة الزمالك المقرر لها الاثنين 10 أغسطس على ملاعب برج العرب التاسعة مساءً فى أولى مباريات عودة الدورى الممتاز .
ويسعى طلعت يوسف للوقوف على التشكيل الأمثل الذى سيخوض به مباراة الزمالك فى ظل النقص العددى الكبير الذى يعانى منه زعيم الثغر، حيث تأكد غياب أيمن غباشى والذى أصيب فى مباراة سموحة الودية الأخيرة ونور السيد للإيقاف ورزاق سيسيه وأحمد رفعت للاتفاق على عدم المشاركة، بالإضافة إلى أكوى وويلسون و أنيس سالتو لعدم عودتهم حتى الآن من خارج البلاد.
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