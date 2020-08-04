شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. حرس الحدود يتعادل مع الاتحاد السكندرى سلبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتهت المباراة الودية التي جمعت فريقى حرس الحدود و الاتحاد السكندرى بالتعادل السلبى و التي أقيمت علي 3 أشواط على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن استعدادات استئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وجاءت المباراة ضعيفة المستوى من قبل لاعبى الفريقين ومشاركة جميع اللاعبين وذلك للاطمئنان على الحالة البدنية قبل خوض المباريات الرسمية في بطولة الدورى الممتاز و كأس مصر .

من ناحية اخرى أعلن مسؤلو الاتحاد السكندرى عن سلبية المسحة الاستثنائية التى تم سحبها أمس وكان طلعت يوسف قد اشترط إجراء المسحة للاطمئنان على الجميع، خاصة أن المسحة السابعة أظهرت وجود ثلاث حالات، لاعبين اثنين وإدارى، ومن المفترض أن الجميع كان متواجدا معهم خلال الأيام الأخيرة وقبل إجازة العيد مباشرة، لذلك فضل طلعت يوسف عمل المسحة للاطمئنان على الجميع .

ومن المنتظر أن يدخل الفريق معسكرا مغلق الخميس المقبل استعدادا لمباراة الزمالك المقرر لها الاثنين 10 أغسطس على ملاعب برج العرب التاسعة مساءً فى أولى مباريات عودة الدورى الممتاز .