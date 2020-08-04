على درويش: استاد القاهرة جاهز لاستضافة مباريات الدوري وأفريقيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء علي درويش مدير هيئة استاد القاهرة ، أن الاستاد جاهز علي استضافة مباريات الأهلي والزمالك في دوري ابطال افريقيا ، مشيراً إلي أن أرضية الملعب أصبحت جاهزة لاستضافة مباريات الدوري المصري المقرر انطلاقه الخميس المقبل، موضحاً أنه تم الانتهاء من زراعة البذور الصيفية في الفترة الماضية .

وأضاف مدير هيئة استاد القاهرة، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للعاملين والموظفين بالهيئة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر منع دخول أى شخص لا يرتدى الكمامة إلى استاد القاهرة ، بالإضافة للاستعانة ببوابات تعقيم إلكترونية من أجل الحد من انتشار الفيروس وتعقيم الأشخاص الداخلين للاستاد.

واستغل المسئولون فترة توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضى لإجراء بعض التطويرات وأعمال الصيانة وزراعة البذور الصيفية لأرضية الملعب، والتى بدأت فى الطرح خلال الفترة الحالية.