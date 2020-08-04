على درويش: استاد القاهرة جاهز لاستضافة مباريات الدوري وأفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء علي درويش مدير هيئة استاد القاهرة ، أن الاستاد جاهز علي استضافة مباريات الأهلي والزمالك في دوري ابطال افريقيا ، مشيراً إلي أن أرضية الملعب أصبحت جاهزة لاستضافة مباريات الدوري المصري المقرر انطلاقه الخميس المقبل، موضحاً أنه تم الانتهاء من زراعة البذور الصيفية في الفترة الماضية .
وأضاف مدير هيئة استاد القاهرة، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للعاملين والموظفين بالهيئة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر منع دخول أى شخص لا يرتدى الكمامة إلى استاد القاهرة ، بالإضافة للاستعانة ببوابات تعقيم إلكترونية من أجل الحد من انتشار الفيروس وتعقيم الأشخاص الداخلين للاستاد.
واستغل المسئولون فترة توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضى لإجراء بعض التطويرات وأعمال الصيانة وزراعة البذور الصيفية لأرضية الملعب، والتى بدأت فى الطرح خلال الفترة الحالية.
وتقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، إذ يقام الذهاب يومي 25 و26 سبتمبر 2020 بالمغرب مباراتا الإياب تقاما يومي 2 و3 أكتوبر بمصر، وتقام المباراة النهائية على أرض محايدة حال تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب من نصف النهائي، حيث سيتم فتح باب التقدم لاستضافة المباراة للاتحادات الأعضاء باستثناء مصر والمغرب لاستضافة النهائي الذي يقام من مباراة واحدة. الاتحادات الأعضاء الراغبة في استضافة المباراة عليها التقدم بملف الطلب متضمناً ملعب المباراة والضمان الحكومي اللازم في موعد أقصاه 17 أغسطس 2020.
وفى حال تأهل فريقين من مصر أو فريقين من المغرب للمباراة النهائية، ستقام المباراة سواء في مصر أو المغرب في موعد مقترح يوم 16 أو 17 أكتوبر 2020. بها الصدد، تم وضع يوم 15 أغسطس 2020 كموعد نهائي لتأكيد جاهزية الاتحادات الأعضاء المهتمة، والاتحاد المصري لكرة القدم والجمعية الملكية المغربية لكرة القدم، وسيواصل الاتحاد الأفريقى مناقشة أصحاب المصلحة والشركاء المختلفين حول احتماليات تنظيم المباريات المتبقية من بطولة دوري الأبطال 2019/20 بدون حضور الجماهير أو خيارات أخرى.
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