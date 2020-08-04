شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يهزم المقاولون 1/0 ودياً استعداداً لاستئناف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني، على ضيفه المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، بهدف نظيف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكري، في إطار الإعداد لاستئناف مسابقة الدوري العام، المقرر عودتها بعد غد الخميس بعد فترة توقف استغرقت 147 يوماً منذ توف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وسجل ناصر منسي لاعب الطلائع هدف المباراة وحيد.

وكان المقاولون قد تعادل مع الجونة بهدف لمثله ودياً قبل مواجهة الطلائع، خلال المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي على استاد عثمان أحمد عثمان وتعد مباراة المقاولون والطلائع هي الودية ابعة التي يخوضها ذئاب الجبل استعداداً للدوري، وكان المقاولون قد تعادل في ثلاث وديات سابقة تعادلوا خلالهم بنفس النتيجة 1/1، جاءت أمام الجونة وأسوان مرتين.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

وكان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا. يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.

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الطلائع والمقاولون (1)



الطلائع والمقاولون (2)



الطلائع والمقاولون (3)



الطلائع والمقاولون (4)