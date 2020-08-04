فريق يد الزمالك يستأنف تدريباته بصالة النادي بعد تطويرها

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك مرانه مساء اليوم على الصالة المغطاة بمقر النادى بمنطقة ميت عقبة عقب نهاية أعمال التطويرات بها وتدرب الفريق مؤخرا على الصالة الدولية بالسادس من أكتوبر وقبلها بالمركز الأولمبي بالمعادي نظرا لانشغال صالة النادى بأعمال الصيانة والتجديدات التي انتهت مؤخرا، ويقود التدريبات الجهاز الفنى بقيادة حسين زكى المدير الفنى وحسن يسرى المدرب العام، الذى وضع برنامج خاص للفريق بعد العودة للتدريبات عقب التوقف الأخير بسبب فيروس كورونا.

من ناحية اخري أعطى اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر أحقية لأطباء الأندية والمرافقين استبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة حال عودة النشاط دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد ضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر 20 فردا كحد أقصى مرافقا لكل ناد فى المباريات، عقب قرار عودة النشاط على صعيد جميع المسابقات الخاصة بالمراحل السنية المختلفة، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات واالأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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واستقر اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر على تحمل تكاليف مسحات الحكام ومراقبى المباريات عند استئناف النشاط للحفاظ على سلامة اللاعبين وأسرة المنظومة من فيروس كورونا المستجد.

فيما طلب اتحاد اليد من الأندية والهيئات تقديم شهادات طبية تفيد بعدم إصابة اللاعبين واللاعبات بالفيروس قبل انطلاق المنافسة بـ72 ساعة.