شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب هدف الـ6 ملايين دولار يقترب من الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
على جانب آخر، حقق النجم الرياضى الساحلى فوزا غاليا على مضيفه شبيبة القيروان بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "حمدة العوانى" فى الجولة الـ 17 من الدورى التونسى.
ومباراة اليوم هى الأولى للدورى التونسى بعد استئنافة إثر فترة توقف دامت أكثر من 4 اشهر بسبب تفشى فيروس كورونا.
أحرز أهداف النجم الساحلى، بهاء الدين السلامى فى الدقيقة 61، ودادى الحسين موافى فى الدقيقة 80، وكونزالاس من ركلة جزاء فى الدقيقة 89، بينما سجل ياسين الصالحى هدف شبيبة القيروان الوحيد فى الدقيقة 87.
الفوز رفع رصيد النجم الساحلى إلى 29 نقطة فى المركز الرابع، فيما توقف رصيد شبيبة القيروان عند 12 نقطة فى المركز الثالث عشر وقبل الأخير.
وفى نفس الجولة تعادل النادى البنزرتى سلبيا مع اتحاد بن قرادن.
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