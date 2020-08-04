بن شرقي وأوناجم يعودان إلي القاهرة غدا من أجل الانضمام للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر عودة الثنائي المغربي أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم يعودان إلي القاهرة من المغرب غداً الأربعاء من أجل الانضمام لصفوف فريق الزمالك ، حيث شهدت الفترة الأخيرة تأجيل وصول الثنائى المغربى إلى القاهرة بسبب عدم اكتمال اجراءات العودة ، حيث نجح أمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة في إنهاء كافة الإجراءات لوصول الثنائي إلي مصر غداً .
وانضم المغربى محمد أوناجم، جناح الزمالك، إلى التدريبات فى صالة الجيمانزيوم مع مواطنه وزميله بالفريق أشرف بن شرقى، استعدادا لعودة الثنائى خلال الساعات المقبلة إلى القاهرة حيث سيجرى مسئولو النادى الأبيض تحركات فى الوقت الجارى لحجز تذاكر العودة للثنائى من المغرب إلى القاهرة عبر مدينة دبى الإماراتية.
وواصل المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، رفقة أوناجم، الاستعدادات للعودة إلى الفريق الأبيض خلال الأسبوع الجارى، قادمين من المغرب، وذلك بخوض تدريبات بدنية فى صالة الجيمانزيوم، ضمن البرنامج الموضوع لهما من جانب الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون للحفاظ على لياقتهما البدنية استعدادًا لانتظامهما فى تدريبات الفريق عقب العودة إلى القاهرة.
ودخل فريق الزمالك بقياده الفرنسى باتريس كارتيرون فى معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة برج العرب بالإسكندرية اعتبارًا من السبت الماضى وذلك حتى عودة بطولة الدورى الممتاز وخوض مواجهة المصرى ثم لقاء الاتحاد السكندرى، يوم 10 من شهر أغسطس الجارى، اكتفى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بالمباريات الودية الخميس التى خاضها الفريق خلال معسكرى برج العرب الأول والثانى حتى الآن استعدادًا لاستئناف المباريات الرسمية وأولها الدورى الممتاز.
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