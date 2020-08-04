شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى بديلا لـ" خالد الغندور " في قناة الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود طارق يحيى المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش ، للظهور في برنامج " زملكاوى " علي قناة الزمالك اليوم للمرة الاولي عقب اعلانه تولي تقديم الاستديو التحليلي في القناة فقط ، حيث سيقدم طارق يحيي حلقة اليوم بدلا من خالد الغندور الذي اعلن غيابه عن البرنامج لمدة أسبوع لظروف خاصة، حيث نشر خالد الغندور علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي اعتذارا لجماهير الزمالك عن ظهوره في البرنامج قائلا : لن استطيع الظهور هذا الاسبوع لظروف خاصة جدا ، دون الكشف عن كواليس غيابه عن البرنامج خاصة انه كان من المفترض ان يقدم حلقة اليوم من البرنامج عقب اجازة عيد الأضحى المبارك.

وياتي ظهور طارق يحيي في حلقة اليوم من برنامج زملكاوي رغم وجود الاعلامي أحمد جمال الذي يتولي تقديم البرنامج بالتبادل مع خالد الغندور.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

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وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن خضوع أندية الدورى لمسحات للكشف عن كورونا قبل المباريات الرسمية بمسابقة الدورى.