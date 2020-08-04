كيف يهاجم الأهلي مع فايلر؟ رمضان صبحي المهدد بالغياب (تحليل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

أظهر الأهلي قدرات هجومية كبيرة خلال مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم التي باتت على وشك الاستئناف بعد أقل من 10 أيام، والتي شهدت بداية مبهرة للأحمر.

الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر حقق انطلاقة تاريخية في مسابقة الدوري نجح خلالها في تحقيق 16 انتصار خلال 17 مباراة، مسجلا 46 هدف، ولم يستقبل سوى 4 أهداف فقط.

ويعتمد رينيه فايلر على أكثر من لاعب وأكثر من طريقة لبناء استراتيجيته الهجومية التي تتماهى مع الأفكار التي يطبقها أبرز مدربي الكُرة الأوروبية في الوقت الحالي مع أكبر الأندية.

مؤثر

يمتلك الأهلي العديد من اللاعبين المؤثرين في الهجوم، ومن بينهم رمضان صبحي الذي يشكل جبهة يسرى رائعة مع الظهير التونسي علي معلول.

رمضان صبحي لم يشارك سوى في 6 مباريات فقط في الدوري المصري هذا الموسم مع الأهلي بسبب إصابته الأخيرة، لكنه كشف عن تأثير كبير كلما شارك.

بدأ رمضان صبحي أساسياً في 5 مباريات، وشارك في مباراة واحدة كبديل، ولعب 450 دقيقة إجمالياً خلال مشاركاته الستة في الدوري.

دقة

رمضان صبحي أتيحت له 4 محاولات للتسجيل سجل من خلالها 4 أهداف ليتصدر قائمة هدافيه في بداية المشوار، وصنع رمضان صبحي هدفاً ومرر 7 تمريرات خطيرة لزملائه.

صنع لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي المعار للأهلي 8 فرص للاعبي فريقه، وجاءت ثلاثة أهداف لرمضان بقدمه اليمنى، بينما سجل هدفاً وحيداً بيسراه.

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وبلغت دقة تمريرات رمضان صبحي 83% بـ198 تمريرة من أصل 240 محاولة تمرير، ونجح رمضان صبحي في تحقيق 21 مراوغة ناجحة من أصل 30 محاولة بنسبة نجاح 70%.

وبنسبة 99% نجح رمضان صبحي في تسلم الكرات من زملائه، حيث تلقى 235 تمريرة تسلم منها 233 بنجاح وفقد الكرة مرتين فقط.

تنوع

تنوعت أهداف رمضان صبحي الأربعة بين الشوطين الأول والثاني، فقد سجل رمضان هدفاً في الربع الأول من الشوط الأول، وأخر في الربع الثاني من الشوط نفسه، وسجل هدفاً في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، وهدف في أخر ربع ساعة في المباراة.

وضرب رمضان صبحي القائمين والعارضة ومرة واحدة فقط خلال مشاركاته، ويفقد رمضان صبحي الكرة عند الضغط بنسبة 2.2 مرة في المباراة الواحدة، وتفشل 1.8 مراوغة واحدة له كل مباراة.

لعب خططي

فاز رمضان صبحي بـ11 خطأ إداري (فاول) وارتكب 9.1 خطئاً لتعطيل الهجمات من بينها خطأ واحد فقط في الثلث الدفاعي للأهلي.

وفي التغطية الدفاعية أبعد رمضان صبحي الكرة 8 مرات من الخصم، واستعادها 29.5 مرة، وساهم في 5 مباريات بشباك نظيفة لفريقه.

تهديد بالغياب

وبسبب مشكلة امتداد الموسم في العالم بسبب فترة التوقف لانتشار جائحة كورونا، بات استمرار رمضان صبحي مع الأهلي حتى نهاية الموسم في مصر تحت التهديد، وذلك لضرورة موافقة ناديه هيدرسفيلد على تمديد فترة الإعارة حتى نهاية الموسم.

ولم يوافق النادي الإنجليزي حتى الآن على تمديد إعارة رمضان صبحي حتى نهاية الموسم الحالي، بينما يتفاوض الأهلي لشراء اللاعب بشكل نهائي وضمه إلى صفوفه، لكن لو تعثرت المفاوضات سيكون الأهلي مهدداً بفقدان أحد أهم أسلحته الهجومية محلياً وإفريقياً.