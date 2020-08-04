محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن طارق حامد لاعب خط وسط الفريق قد لا يشارك في مواجهة الفريق المقبلة أمام المصري، والتي ستقام يوم الخميس في دوري We المصري.
وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون يفضل عدم الدفع باللاعب بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.
وشدد المصدر، أن الشكوك ما زالت تحيط بمشاركة طارق حامد في اللقاء في ظل عدم تعافيه من الإصابة بشكل كامل.
وكان طارق حامد قد تعرض لإصابة عضلية خلال مباراة الزمالك الودية الأخيرة أمام طلائع الجيش، حيث لم يتعافى منها قبل أيام قليلة من لقاء المصري.
وسيلتقي الزمالك مع المصري يوم الخميس على ملعب برج العرب، بالأسكندرية، في مباراة مؤجلة من الدور الأول لدوري We المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالزمالك: طارق حامد قد لا يلحق بمواجهة المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.