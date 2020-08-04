مصدر بالزمالك: طارق حامد قد لا يلحق بمواجهة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن طارق حامد لاعب خط وسط الفريق قد لا يشارك في مواجهة الفريق المقبلة أمام المصري، والتي ستقام يوم الخميس في دوري We المصري.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون يفضل عدم الدفع باللاعب بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

Advertisements

وشدد المصدر، أن الشكوك ما زالت تحيط بمشاركة طارق حامد في اللقاء في ظل عدم تعافيه من الإصابة بشكل كامل.

وكان طارق حامد قد تعرض لإصابة عضلية خلال مباراة الزمالك الودية الأخيرة أمام طلائع الجيش، حيث لم يتعافى منها قبل أيام قليلة من لقاء المصري.

وسيلتقي الزمالك مع المصري يوم الخميس على ملعب برج العرب، بالأسكندرية، في مباراة مؤجلة من الدور الأول لدوري We المصري.