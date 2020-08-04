اتحاد الكرة يؤجل مباراة الإنتاج ومصر بسبب العينات الإيجابية بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة نادي مصر والإنتاج الحربي والمقرر اقامتها في الرابعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد الكلية الحربية.
وقررت المسابقات تأجيل المباراة نظرا لعدد العينات الإيجابية التي ظهرت في تحليل ڤيروس كوڤيد-١٩ الذي اُجري للاعبي وجهاز الفريق الأول بنادي الإنتاج الحربي.
وقرر اتحاد الكرة إجراء مسحات لـ33 فردًا من كل فريق قبل كل مباراة ب٤٨ ساعة بواقع ٢٥ لاعبا و٨ من أفراد الجهاز الفني والطبي والإداري.
واعتبر الاتحاد أن ذلك يعطي الفرصة لجميع الأندية لإخضاع أكبر عدد ممكن من اللاعبين للمسحة قبل كل مباراة تحسباً لظهور حالات ايجابية في التحاليل وبذلك يكون لدى الاندية فرصة لاستبدال اللاعبين المُصابين إن وجدوا.
وأكد اتحاد الكرة أنه لن يتم السماح نهائياً لأي لاعب لم يجر المسحة الطبية بواسطة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم بالتواجد في قائمة اللقاء أو في منطقة المسابقات (غرف خلع اللاعبين، ممر اللاعبين، ارض الملعب) حفاظاَ على سلامة جميع افراد المنظومة.
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