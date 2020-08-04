اتحاد الكرة يُغلظ عقوبة الإهمال الطبي بعد حالات الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
قرر اتحاد الكرة تغليظ عقوبة الإهمال الطبي من الأندية، بعد ظهور عدد كبير من الحالات في نادي الإنتاج الحربي.
وأكد اتحاد الكرة في بيان له، أن ظهور هذا الكم من الإصابات في صفوف فريق واحد يُعد اهمالاً طبياً، ومن هذا المنطلق تقع المسئولية على عاتق كل نادٍ في العمل على تطبيق الإجراءات الطبية بشكل كامل للحفاظ على سلامة الجميع وعدم الاضرار بالمسابقة.
وشدد اتحاد الكرة على جميع الأندية باتخاذ كافة الاحتياطات الطبية والإجراءات الوقائية لتجنب حدوث إصابات بأعداد كبيرة حتى لا تُصبح الأندية عُرضة لعقوبات مُشددة أسوةً بما تم العمل به في مختلفة الدول التي شهدت حالات مماثلة.
وأكد الاتحاد المصري أن مسألة تأجيل المباريات لن يتم مناقشتها الا في الحالات التي يرى الاتحاد المصري دون غيره ضرورة لذلك، كما سيتم توقيع عقوبات يحددها مجلس إدارة الاتحاد على الأندية المخالفة لأي من البروتوكولات الطبية وذلك بناء على تقارير اللجنة الطبية في هذا الشأن.
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