الأهلي: اقتربنا من شراء رمضان.. ومشاركته أمام إنبي مشكوك فيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، احتمالية غياب رمضان صبحي جناح الفريق عن مواجهة إنبي المقرر إقامتها يوم الأحد القادم في دوري We المصري.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى أن القلعة الحمراء ترغب في التأكد من قانونية مشاركة رمضان صبحي في اللقاء في ظل انتهاء إعارته للفريق يوم 30 يونيو الماضي.

وانتقل رمضان صبحي إلى الأهلي قادمًا من هيدرسفيلد الإنجليزي في فترة إعارته انتهى موعدها بنهاية يونيو الماضي، إلا ان امتداد الموسم لما بعد ذلك بسبب فيروس كورونا أدى لإحتمالية عدم قانونية مشاركة اللاعب.

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وقال عبد الحفيظ: "نتخذ عدة إجراءات في هذا الشأن لوضع النقاط فوق الحروف، التفاوض مع هيدرسفيلد وصل إلى مراحل متقدمة لشراء رمضان في ظل تقدمنا بعرض جيد".

واختتم: "الأيام المقبلة ستشهد حسم كل الأمور، لكننا نريد أولًا التأكد من قانونية مشاركة اللاعب أمام إنبي، وهو ما قد يؤدي لغيابه إذا لم نتمكن من حسم الأمر".

الجدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع إنبي يوم الأحد القادم، في المباراة المؤجلة من الدور الأول للبطولة التي توقفت في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.