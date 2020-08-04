حمدي فتحي يشارك في مران الأهلي بعد شفاءه من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
عاد لاعب الوسط الدولي حمدي فتحي للانتظام من جديد في تدريبات الأهلي بصورة طبيعية بعد الشفاء تماماً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وكان فتحي قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا، لكنه أجرى عدة مسحات للكشف عن الفيروس بعد إصابته جاءت جميعها سلبية ليصبح اللاعب جاهزاً تماماً للعودة للحياة الطبيعية.
العينة الأخيرة للمسحة التي أجراها حمدي فتحي كانت منذ ساعات وجاءت نتيجتها سلبية، لينتظم اللاعب في المران الذي أداره المدرب رينيه فايلر للاستعدادا لاستئناف مباريات الدوري ودوري أبطال إفريقيا.
وأجرى الأهلي 6 مسحات طبية منذ عودة الفريق للتدريبات من جديد بعد فترة توقف طويلة، مع العمل على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة.
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