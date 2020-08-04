مصدر بالزمالك لمصراوي: أوباما قد يغيب أمام المصري والاتحاد للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك أن يوسف أوباما لاعب الفريق، قد يغيب عن مباراتي المصري والاتحاد السكندرب بسبب الإصابة.

وتعرض أوباما للإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال معسكر الأبيض المقام في أحد فنادق مدينة برج العرب استعدادا لاستئناف مسابقة دوري WE المصري.

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وقال مصدر مسؤول بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الجهاز الفني للفريق يفضل استبعاد أوباما من مواجهتي المصري والاتحاد السكندري حرصاً على عدم تفاقم الإصابة".

وغاب أوباما عن مواجهة الزمالك الودية الأخيرة أمام طلائع الجيش، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث كان ضمن اللاعبين المستبعدين من قائمة المباراة.

وكان يوسف أوباما علق على الإصابة التي تعرض لها خلال الأيام الماضية، حيث كتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "الحمدلله".