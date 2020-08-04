محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365
كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك أن يوسف أوباما لاعب الفريق، قد يغيب عن مباراتي المصري والاتحاد السكندرب بسبب الإصابة.
وتعرض أوباما للإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال معسكر الأبيض المقام في أحد فنادق مدينة برج العرب استعدادا لاستئناف مسابقة دوري WE المصري.
وقال مصدر مسؤول بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الجهاز الفني للفريق يفضل استبعاد أوباما من مواجهتي المصري والاتحاد السكندري حرصاً على عدم تفاقم الإصابة".
وغاب أوباما عن مواجهة الزمالك الودية الأخيرة أمام طلائع الجيش، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث كان ضمن اللاعبين المستبعدين من قائمة المباراة.
وكان يوسف أوباما علق على الإصابة التي تعرض لها خلال الأيام الماضية، حيث كتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "الحمدلله".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالزمالك لمصراوي: أوباما قد يغيب أمام المصري والاتحاد للإصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.