وكيل بنشرقي يكشف لمصراوي موعد عودة اللاعب للقاهرة ومدى جاهزيته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365
أكد كريم بلق وكيل المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك، موعد عودته إلى مصر للإنضمام إلى تدريبات الفريق الأبيض استعدادا لاستئناف بطولة دوري WE المصري.
وكان الزمالك أعلن في وقت سابق أن بن شرقي وأوناجم سيصلان لمصر بعد 48 ساعة، فور إتمام الإجراءات التي تعطلت بسبب أجازة عيد الأضحي المبارك.
وقال بلق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أشرف بن شرقي سيصل إلى القاهرة ظهر الغد، للإنضمام إلى صفوف الزمالك استعدادا للمباريات المقبلة".
وأضاف وكيل بن شرقي: "اللاعب يتدرب بشكل يومي وهو جاهز من الناحية الفنية والبدنية للمشاركة في مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة".
وكانت إدارة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أمير مرتضى منصور قامت بالتواصل مع السفير المصري في المغرب لتسهيل عملية وصول الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم إلى مصر من أجل انضمامهم إلى معسكر الأبيض التحضيري لاستئناف الموسم.
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