وكيل بنشرقي يكشف لمصراوي موعد عودة اللاعب للقاهرة ومدى جاهزيته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365

أكد كريم بلق وكيل المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك، موعد عودته إلى مصر للإنضمام إلى تدريبات الفريق الأبيض استعدادا لاستئناف بطولة دوري WE المصري.

وكان الزمالك أعلن في وقت سابق أن بن شرقي وأوناجم سيصلان لمصر بعد 48 ساعة، فور إتمام الإجراءات التي تعطلت بسبب أجازة عيد الأضحي المبارك.

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وقال بلق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أشرف بن شرقي سيصل إلى القاهرة ظهر الغد، للإنضمام إلى صفوف الزمالك استعدادا للمباريات المقبلة".

وأضاف وكيل بن شرقي: "اللاعب يتدرب بشكل يومي وهو جاهز من الناحية الفنية والبدنية للمشاركة في مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة".

وكانت إدارة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أمير مرتضى منصور قامت بالتواصل مع السفير المصري في المغرب لتسهيل عملية وصول الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم إلى مصر من أجل انضمامهم إلى معسكر الأبيض التحضيري لاستئناف الموسم.