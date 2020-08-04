سيد عبد الحفيظ يُعلن شفاء حمدي فتحي من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن نتيجة المسحة الخاصة بلاعب وسط الفريق حمدي فتحي جاءت سلبية.

وكانت عينة حمدي فتحي قد جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قبل أن يبدأ البروتوكول الخاص من أجل التعافي.

وأضاف عبد الحفيظ من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن عينة حمدي فتحي جاءت سلبية، مشددًا أن اللاعب قد يخوض مران اليوم رفقة باقي عناصر الأحمر.

ويستعد الأهلي لاستئناف مباريات دوري WE المصري يوم 9 من الشهر الجاري أمام إنبي على أن يواجه الانتاج الحربي يوم 14.