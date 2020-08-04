غموض بشأن مشاركة رمضان صبحي في مباراة الأهلي وإنبي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لن يتم حسم مشاركته في لقاء إنبي المقرر إقامته الأحد المقبل، والمؤجل من الدور الأول

في الدوري إلا بعد التأكد من قانونية مشاركته في اللقاء خاصة وأن إعارة اللاعب من هيدرسفيلد الانجليزي انتهت في ٣٠ يونيو الماضي.

وأضاف أن النادي اتخذ عدة اجراءات في هذا الشأن لوضع النقاط فوق الحروف، كما أن التفاوض مع النادي الانجليزي بخصوص شراء رمضان صبحي نهائيًا وصل إلى مراحل متقدمة بعد العرض الذي تقدم به الأهلي مؤخرًا وسوف تشهد الايام القليلة القادمة حسم كل هذه الأمور.