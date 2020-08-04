بعد أزمته مع مرتضى منصور.. خالد الغندور يعلن عدم ظهوره في قناة الزمالك

أعلن الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، اعتذاره عن الظهور في برنامج "زملكاوي" الذي يقدمه عبر قناة القلعة البيضا، والذي يعرض بشكل يومي بالتبادل مع زميله أحمد جمال.

وقال الغندور في تصريح له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لن أستطيع الظهور هذا الأسبوع لظروف خاصة جدًا".

وكانت حلقة برنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه خالد الغندور، قد شهدت أزمة بينه وبين

مرتضى منصور على الهواء مباشرةً، منذ أيام، وانفعل رئيس الزمالك على الغندور خلال مكالمة هاتفية قصيرة موجهًا كلامه للغندور: "متهزليش رأسك يا خالد"، وذلك خلال حديثه عن شركة "إعلام المصريين" التي تدير القناة.

ثم كتب خالد الغندور وقتها منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل بني آدم

له طاقة".

كما كتب الغندور أيضًا منشورًا آخر بعده قائلًا: "قولًا واحدًا أنا أتعامل بأدب واحترام مع كل الناس عشان أنا محترم وأبويا المستشار رباني على كده، وجودي في قناة الزمالك حبًا وتقديرًا لجمهور الزمالك العظيم، أنا لا أرد على رئيس النادي لأنه رئيس الزمالك، النادي الذي أشجعه، ولكن يجب أن يكون الاحترام متبادلًا بين الجميع، لو وجودي في قناة الزمالك لا يناسب رئيس النادي، مفيش عندي أي مشكلة في الرحيل، وكلامي مع إعلام المصريين، وشكرًا للجميع".