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راموس يوجه رسالة مؤثرة إلى كاسياس بعد اعتزاله

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حرص سيرجيو راموس مدافع الإسباني، على توجيه رسالة إلى مواطنه وزميله إيكر كاسياس حارس مرمى النادي الملكي ومنتخب إسبانيا السابق، بعد قرار اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، اليوم الثلاثاء.

وعلق سيرجيو راموس على بيان كاسياس بشأن اعتزاله كرة القدم: "كرة القدم تشكرك يا صديقي، أنت أسطورة إلى الأبد"، ونشر راموس بعد ذلك، صورة له مع كاسياس، يحتضان

بعضهما البعض، في نهائي 2014 والذي توج به ريال مدريد بعد 12 عامًا من غياب البطولة عن خزائن بطولات الملكي.

وكان إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد وبورتو السابق، قد أعلن اليوم الثلاثاء، اعتزاله كرة القدم رسميًا في عمر 39 عامًا، بعد مرور أكثر من

عام منذ تعرضه لأزمة قلبية في مايو 2019، حيث كان كاسياس أحد أنجح حراس المرمى في ريال مدريد والمنتخب الإسباني.

وكشف كاسياس عن قرار اعتزاله رسميًا عبر حسابه الشخصي على تويتر ببيان موجز وصورة له في معقل ريال مدريد، سانتياجو برنابيو، وقال: "الشيء المهم هو المسار الذي تسافر به والأشخاص الذين يرافقونك، وليس الوجهة التي تأخذك إليها، لأن ذلك مع العمل والجهد، يأتي بمفرده وأعتقد أنه يمكنني القول، دون تردد، أنه كان الطريق ووجهة الحلم، شكرًا".

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