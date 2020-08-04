انضمام ٩ لاعبين من يد الزمالك لمنتخب مصر

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة اليد بقيادة الإسباني روبيرتو جارسيا، عن قائمة اللاعبين المقرر دخولهم معسكر المنتخب في الغردقة خلال الفترة من 8 أغسطس وحتى 24 سبتمبر المقبل.

واستقر جهاز المنتخب على ضم ٩ لاعبين من الزمالك لمعسكر المنتخب والذي يأتي استعدادا لكأس العالم الذي تستضيفه مصر يناير المقبل.

ويتواجد بصفوف المنتخب كلا من قائد المنتخب ونادى الزمالك أحمد الاحمر و

محمد على وعمر الوكيل بكار وأحمد مؤمن صفا ويحيى الدرع وحسن وليد قداح وأكرم يسرى ووسام نوار وخالد وليد.

وقام الاتحاد المصري لكرة اليد بإخطار نادي الزمالك بضم اللاعبين للمعسكر وضرورة حضورهم للخضوع لمسحة كورونا للاطمئنان على سلامتهم قبل انطلاق المعسكر.