مدافع ريال مدريد السابق يفتح النار على بيكيه: لاعب درجة ثانية

فتح أوسكار روجيري مدافع فريق ريال مدريد السابق النار على جيرارد بيكيه لاعب خط دفاع برشلونة، رغم النجاحات التي حققها اللاعب مع النادي الكتالوني منذ قدومه من مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2008.
وقال روجيري في تصريحات نشرتها صحيفة "أس" الإسبانية، إن بيكيه لا يرتقي للعب فيبرشلونة لأنه لاعب متوسط المستوى، وأضاف أوسكار أن جيرارد لاعب من الدرجة الثانية وليس بالصلابة الدفاعية كما يتخيل البعض، كما أنه لو كان يلعب في أي فريق غير برشلونة لما كنا سمعنا عنه.
في حين وصف الأرجنتيني روجيري، المدافع سيرجيو راموس بأنه أفضل مدافع في العالم، وأن بيكيه صاحب الـ33 عامًا، هو مدافع متوسط المستوى، وفي برشلونة لا يضغطون عليه إلا في المباريات الكبيرة فقط.
يذكر أن بيكيه حقق نجاحًا كبيرًا مع نادي برشلونة حيث فاز بثمانية ألقاب في الدوري الإسباني، وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وتوج بلقب كأس العالم وكأس أمم أوروبا مع منتخب بلاده.
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