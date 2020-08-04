يد الزمالك يستأنف تدريباته بصالة النادي

يستأنف الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، مرانه مساء اليوم على الصالة المغطاة بالنادي.

ويعود الفريق للتدريب على الصالة المغطاة بالنادي بعد نهاية أعمال التطويرات بها.

وتدرب الفريق مؤخراً على الصالة الدولية بالسادس من أكتوبر وقبلها بالمركز الأولمبي بالمعادي نظرًا لانشغال صالة النادى بأعمال الصيانة والتجديدات التي انتهت مؤخراً.

ويقود التدريبات الجهاز الفنى بقيادة حسين زكى المدير الفنى وحسن يسرى المدرب العام، الذى وضع برنامج خاص للفريق بعد العودة للتدريبات عقب التوقف الأخير بسبب فيروس

بها.وتدرب الفريق مؤخراً على الصالة الدولية بالسادس من أكتوبر وقبلها بالمركز الأولمبي بالمعادي نظرًا لانشغال صالة النادى بأعمال الصيانة والتجديدات التي انتهت مؤخراً.ويقود التدريبات الجهاز الفنى بقيادة حسين زكى المدير الفنى وحسن يسرى المدرب العام، الذى وضع برنامج خاص للفريق بعد العودة للتدريبات عقب التوقف الأخير بسبب فيروس كورونا

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