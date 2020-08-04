يستأنف الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، مرانه مساء اليوم على الصالة المغطاة بالنادي.
ويعود الفريق للتدريب على الصالة المغطاة بالنادي بعد نهاية أعمال التطويرات
وتدرب الفريق مؤخراً على الصالة الدولية بالسادس من أكتوبر وقبلها بالمركز الأولمبي بالمعادي نظرًا لانشغال صالة النادى بأعمال الصيانة والتجديدات التي انتهت مؤخراً.
ويقود التدريبات الجهاز الفنى بقيادة حسين زكى المدير الفنى وحسن يسرى المدرب العام، الذى وضع برنامج خاص للفريق بعد العودة للتدريبات عقب التوقف الأخير بسبب فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر يد الزمالك يستأنف تدريباته بصالة النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.