بيدردو يجري جراحة في الكتف ويقترب من روما

أجرى الجناح الإسباني بيدرو رودريجيز لاعب تشيلسي اليوم الثلاثاء جراحة لعلاج إصابة في كتفه تعرض لها السبت الماضي خلال الخسارة أمام أرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وشارك بيدرو (33 عاماً) بدلا من المهاجم كريستيان بوليسيتش في المباراة التي خسرها تشيلسي 2-1 بعدما أحرز اللاعب الأميركي هدفا في الشوط الأول قبل استبداله إثر تعرضه لمشكلة في عضلات الفخذ الخلفية.

وكتب بيدرو عبر تطبيق "إنستجرام": الجراحة سارت على ما يرام، سأعود قريبا، كان من المؤسف عدم الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي.

شكرا على مساندتكم.

وذكرت تقارير إعلامية أن بيدرو، الذي ينتهي عقده مع تشيلسي بنهاية هذا الشهر، وافق على الانتقال إلى روما الإيطالي في صفقة انتقال مجاني. وبدأ بيدرو مشواره مع

2-1 بعدما أحرز اللاعب الأميركي هدفا في الشوط الأول قبل استبداله إثر تعرضه لمشكلة في عضلات الفخذ الخلفية.وكتب بيدرو عبر تطبيق "إنستجرام": الجراحة سارت على ما يرام، سأعود قريبا، كان من المؤسف عدم الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي.شكرا على مساندتكم.وذكرت تقارير إعلامية أن بيدرو، الذي ينتهي عقده مع تشيلسي بنهاية هذا الشهر، وافق على الانتقال إلى روما الإيطالي في صفقة انتقال مجاني. وبدأ بيدرو مشواره مع برشلونة الإسباني في 2008، وحقق معه 5 ألقاب للدوري و3 ألقاب دوري أبطال أوروبا ، كما فاز بكأس العالم وكأس أوروبا مع منتخب بلاده.

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