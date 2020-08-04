الأهلي: اقتربنا من ضم رمضان صبحي بعقد دائم..وقد يغيب أمام إنبي!

كشف مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري “سيد عبد الحفيظ” بأن مشاركة جناح الفريق “رمضان صبحي” أمام إنبي، والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل، لم تُحسم إلا بعد التأكد من قانونية مشاركته، خاصة وأن مدة إعارته من نادي هدرسفيلد تاون الانجليزي قد انتهت بالفعل يوم 30 يونيو الماضي.

وأضاف عبدالحفيظ في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي “النادي اتخذ عدة اجراءات في هذا الشأن لوضع النقاط فوق الحروف، والتفاوض مع النادي الانجليزي بخصوص شراء رمضان صبحي بعقد دائم وصل إلى مراحل متقدمة بعد العرض الذي تقدمت به إدارة الأهلي، وسوف تشهد الايام القليلة القادمة حسم كل هذه الأمور”.

وكان الأهلي قد نجح في الحصول على رمضان صبحي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد في الصيف الماضي، ومن المقرر انتهاء مد فترة الإعارة حتى ختام الموسم الجاري 2020/2019.

Advertisements

ويسافر خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بصحبة أمير توفيق مدير التعاقدات، ونادر شوقي وكيل اللاعب، إلى العاصمة الانجليزية لندن خلال الساعات القادمة، من أجل حسم صفقة رمضان صبحي بشكل نهائي، ليكون ثاني صفقات الأهلي الرسمية في الميركاتو الصيفي 2020 بعد طاهر طاهر القادم من المقاولون العرب.

ويرغب الأهلي في حسم صفقة رمضان خلال الفترة القليلة المقبلة، لاسيمًا مع تمسك رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالإبقاء على خدمات اللاعب.

وعرضت إدارة النادي الأهلي على هيدرسفيلد مبلغ 3.5 مليون جنيه إسترليني، لكن الفريق الانجليزي يُطالب بالحصول على مبلغ يصل إلى 7 مليون جنيه إسترليني.