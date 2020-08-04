نقدم لكم فيديو أهداف مباراة اتحاد جدة وأبها في الدوري السعودي، في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020 في الجولة الـ23، بالدوري السعودي.

تُنقل مباراة “اتحاد جدة وأبها” على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق السعودي “عبد الله الغامدي”، على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية “المحالة”.

إليكم تشكيل الفريقين فى مباراة اليوم..

تشكيلة اتحاد جدة: مارسيلو جروهي – سعود عبدالحميد – برونو اوفيني – عمار الدحيم – منصور الحربي – خالد السميري – كريم الأحمدي – عبدالإله المالكي – عبدالرحمن العبود – أنيس البدري – رومارينهو.

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تشكيلة أبها: عبدالعالي محمدي – كرم برناوي – امين عطوشي – نادر الشراري – خالد الخثلان – كريم العواضي – مهدي تاهرات – عمار النجار – سعد بقير – حسن القيد – فراس شواط.

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إليكم أهداف المباراة..

هدف التقدم للأتحاد 1-0

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