بث مباشر | مشاهدة مباراة أهلي جدة والحزم في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “أهلي جدة والحزم” في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 4-8-2020 في الجولة الـ23، بالدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تُنقل المباراة على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق السعودي “سمير المعيرفي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:15 بتوقيت السعودية، 20:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت جرينتش، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة“.

يستقبل ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة مباراة “أهلي جدة والحزم” في أولى مباريات الفريقين في الدوري السعودي بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

يحتل فريق “أهلي جدة” المركز الرابع برصيد 37 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي، وبفارق نقطتين عن الثالث “الوحدة”، وبفارق نقطتين ايضًا عن صاحب المركز الخامس “الفيصلي”.

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بينما يقبع فريق “الحزم” في المركز الـ12 برصيد 24 نقطة، بفارق نقطين عن صاحب المركز الـ11 “الفيحاء”، وبفارق نقطة واحدة عن اتحاد جدة الذي يتواجد في المركز الـ13.

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أهلي جدة 0-0 الحزم

????️ملعب الجوهرة المشعة (جدة)

????الدوري السعودي (الجولة الـ23)

⌚تبدأ في الساعة 21:15 بتوقيت السعودية.

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